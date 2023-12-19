Фото: пресслужба поліції Миколаївщини

У Миколаєві внаслідок аварії у вівторок, 19 грудня, травмувалась малолітня дитина.

Про це повідомляє ГУНП Миколаївської області.

ДТП сталась близько 08:50 в районі будинку 74 по вулиці Селікатній у Миколаєві. 77-річний водій Nissan March скоїв наїзд на дитину, яка перетинала проїзну частину у невстановленому для переходу місці.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 10-річна дівчинка-пішохід з тілесними ушкодженнями була доставлена до медичного закладу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, попередньо, за ознаками частиною 1 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 095-521-21-24 або 102.

Нагадаємо, 8 грудня, приблизно о 16:00 на автодорозі Н-11 «Дніпро — Миколаїв», неподалік села Великоолександрівка Казанківської громади Баштанського району, автомобіль ВАЗ злетів у кювет.