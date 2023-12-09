Вчора, 8 грудня, приблизно о 16:00 на автодорозі Н-11 «Дніпро – Миколаїв», неподалік села Великоолександрівка Казанківської громади Баштанського району автомобіль ВАЗ злетів у кювет.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що 46-річний водій легкового автомобіля ВАЗ 2110 за попередніми даними, не впорався з керуванням, виїзд за межі проїжджої частини та допустив зіткнення з деревом, де внаслідок удару транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 34-річний пасажир легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Двоє інших пасажирів – 26 та 35 років отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до медичного закладу. Водій ВАЗу не постраждав.

За вказаним фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, спричинило смерть потерпілого».

Під час медичного дослідження у крові водія виявили наркотичні речовини.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.

Поліцейські встановлюють всі обставини та причини події.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які мають будь-яку інформацію про обставини ДТП, звернутися за телефонами 093-714-45-20, 102.

Нагадаємо, що 20 листопада на в’їзді в село Возсіятське Вознесенського району сталася ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса, вантажного фургона та легковика.