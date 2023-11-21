У понеділок, 20 листопада, на в’їзді в село Возсіятське Вознесенського району сталася ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса, вантажного фургона та легковика.

Про це повідомили в ГУНП в Миколаївській області.

«Вчора, 20 листопада, близько 11:30 на 166 км автодороги Н-14 «Кропивницький — Миколаїв», на вʼїзді в село Возсіятське Вознесенського району, сталась ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса Mercedes- Benz, сполученням «Одеса — Черкаси», під керуванням 44-річного чоловіка, вантажного фургона марки «АС», за кермом якого перебував 33-річний водій, та легковика Renault Espace, під керуванням 60-річного водія», — йдеться у повідомленні.

У результаті автопригоди дві пасажирки 38-ми та 45-ти років, а також 44-річний водій пасажирського мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 ККУ.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись до СПД № 1 ВП № 1 Вознесенського РУП за адресою: смт Єланець, вулиця Аграрна, 4, або за телефонами — (0259) 9-14-47, 0687320970, 102.

Нагадаємо, увечері в неділю, 19 листопада, на трасі Н-11 «Дніпро — Миколаїв» сталася ДТП, в якій загинула миколаївська журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій. Працівники Держбюро розслідувань з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди.