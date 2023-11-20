Працівники Дердбюро розслідувань з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військового автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як повідомлялося, увечері в неділю, 19 листопада, на трасі Н-11 «Дніпро — Миколаїв» сталася ДТП, в якій загинула миколаївська журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій.

Трагедія трапилась близько шостої вечора. Військовий автомобіль та легковик, за кермом якого перебувала журналістка, зіткнулись на трасі поблизу села Єфремівка, Новобузького району.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження або загибель потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання — до 10 років позбавлення волі.

На місце ДТП виїхали працівники Бюро. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Як повідомляли «Новини-N», де працювала Олена Левицька, у складних погодних умовах легковий автомобіль занесло, і він зіткнувся з мікроавтобусом, який рухався в зустрічному напрямку.