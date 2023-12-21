Вчора, 20 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.
Постраждалих немає, повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що в ніч на 21 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено тринадцять ворожих БпЛА «Shahed-131/136».
Також, вчора, 20 грудня, о 11:48 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Дніпровське Куцурубської громади.
Так, 20 грудня, о 23:16 ворог завдавав артилерійських ударів по місту Очаків.
Окрім того, під час нічної дронової атаки уламками збитого БпЛА в Веснянській громаді завдано руйнувань складському приміщенню агропідприємства. На місці виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована.
Нагадаємо, що протягом останньої доби російські війська знову обстрілювали територію Миколаївської області.
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Вчора, 20 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.
Постраждалих немає, повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що в ніч на 21 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено тринадцять ворожих БпЛА «Shahed-131/136».
Також, вчора, 20 грудня, о 11:48 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Дніпровське Куцурубської громади.
Так, 20 грудня, о 23:16 ворог завдавав артилерійських ударів по місту Очаків.
Окрім того, під час нічної дронової атаки уламками збитого БпЛА в Веснянській громаді завдано руйнувань складському приміщенню агропідприємства. На місці виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована.
Нагадаємо, що протягом останньої доби російські війська знову обстрілювали територію Миколаївської області.