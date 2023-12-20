Протягом останньої доби російські війська знову обстрілювали територію Миколаївської області.

Постраждалих немає,повідомили в Миколаївській ОВА.

Зазначається, що сьогодні вночі, 20 грудня, о 00:19 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади.

Нагадаємо, що вчора, 19 грудня, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.