Через масовану ракетну атаку по України графіки віключень світла почнуть діяти раніше на дві години.
Про це повідомляє «Укренерго».
Так, перше відключення відбудеться о 14:00, а не о 16:00, як повідомлялось раніше.
Сьогодні обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00. Причина – наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти
У «Миколаївобленерго» зазнчили, що о 14:00 знеструмлять 5 чергу.
Нагадаємо, що в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Через масовану ракетну атаку по України графіки віключень світла почнуть діяти раніше на дві години.
Про це повідомляє «Укренерго».
Так, перше відключення відбудеться о 14:00, а не о 16:00, як повідомлялось раніше.
Сьогодні обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00. Причина – наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти
У «Миколаївобленерго» зазнчили, що о 14:00 знеструмлять 5 чергу.
Нагадаємо, що в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.