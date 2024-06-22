Віключення світла. Фото з відкритих джерел

Через масовану ракетну атаку по України графіки віключень світла почнуть діяти раніше на дві години.

Про це повідомляє «Укренерго».

Так, перше відключення відбудеться о 14:00, а не о 16:00, як повідомлялось раніше.

Сьогодні обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00. Причина – наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти

У «Миколаївобленерго» зазнчили, що о 14:00 знеструмлять 5 чергу.

Нагадаємо, що в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.