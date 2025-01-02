В ОВА шукають ще одного партнера, що допоможе реалізовувати проєкти на Миколаївщині: «Першочергово це Америка»

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час пресконференції, 30 грудня 2024 року, фото: «МикВісті»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про плани знайти ще одного міжнародного партнера, що допоможе реалізовувати проєкти у регіоні.

Наразі обласна влада розглядає для цього США, країни Європи та Азії, повідомив Віталій Кім під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

— Є завдання Офісу президента щодо нарощення міжнародної підтримки і взаємодії, яке ми виконуємо. На даний момент ми працюємо з Королівством Данія, Нижньою, Саксонією, Японією, Польщею, Чехією. Але при цьому ми ще додатково шукаємо партнера. Немає завдання, скажімо так, тільки підписати папірець, є завдання знайти гарного партнера, щоб це було вигідно не лише в соціальному плані допомоги нам, а і в взаємовигідних стосунках. І це першочергово Америка, Європа, та країни Азії, з якими ми в процесі. Але проєкти ми лише обговорюємо, — сказав Віталій Кім.

Станом на кінець 2024 року міжнародні партнери надали Миколаївській області допомоги на 300 мільйонів євро, уточнив він.

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— Загальна цифра міжнародної допомоги всіх країн близько 300 мільйонів євро. З них лідером безумовно є Королівство Данія, яке підтримує нас з року в рік, — сказав очільник ОВА.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

Вже наприкінці серпня 2022 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

Данія пообіцяла зробити все можливе, щоб відновити Миколаїв. А також оголосила пакет допомоги для Миколаївської області на спецтехніку, медичне обладнання та ремонт укриттів.

Згодом у Миколаєві відкрили офіс посольства Данії в Україні.

На початку листопада Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Тоді повідомлялось, що головний акцент у пакеті допомоги – на Миколаєві та області.

У січні 2024 року Данія спрямувала на відбудову Миколаївської області ще 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область. З початку повномасштабної війни країна надала області допомоги на 118 мільйонів доларів.

Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен розповів про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

Заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

Представники Данії задоволені «позитивними зрушеннями» у місті та заявили про нову фазу партнерства, яка передбачає економічне та соціальне відновлення міста.

У вересні 2024 року стало відомо, що Миколаївська область отримає 44 мільйона євро фінансової допомоги від Данії.

Данія також надасть більше ₴150 млн на відновлення будинків у Корабельному районі Миколаєва.