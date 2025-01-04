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Майже 2 тисячі годин без світла у 2024 році: липень став рекордним за відключеннями

Відключення світла у Миколаєві. Фото: архів «МикВісті»Відключення світла у Миколаєві. Фото: архів «МикВісті»

У 2024 році українці залишалися без електроенергії 1 951 годину, що становить 22% часу року.

Про це свідчать узагальнені дані, оприлюднені на порталі Energy Map.

У звіт включені лише планові стабілізаційні відключення, запроваджені у більшості областей України, тоді як локальні графіки погодинних відключень не враховувалися.

Липень став місяцем із найбільшими відключеннями — 582 години, або 78% часу місяця, причому впродовж 18 днів липня електропостачання було відсутнє цілодобово.

Основними причинами липневих рекордів стали:

  • наслідки червневих атак, що пошкодили енергооб’єкти;
  • висока температура, яка збільшила споживання електроенергії;
  • одночасний вихід у ремонт кількох енергоблоків.

Восени ситуація стабілізувалася, однак після масованих атак у листопаді та грудні графіки відключень знову стали регулярними. У грудні без світла залишалися протягом 36% годин місяця.

Графіки відключення світла та кількості обстрілів. Фото: DiXi GroupГрафіки відключення світла та кількості обстрілів. Фото: DiXi Group

Обстріл енергетики 25 грудня:

Зранку 25 грудня війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Відразу після цього  «Укренерго» запровадило екстрені відключення світла.

Також, через масовану російську атаку по містам України, у споживачів Миколаєва та області зранку почали вимикати світло за графікам погодинних відключень.

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл України російськими військами. Він зазначив, що за попередніми даними, вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.

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