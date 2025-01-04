Майже 2 тисячі годин без світла у 2024 році: липень став рекордним за відключеннями

Відключення світла у Миколаєві. Фото: архів «МикВісті»

У 2024 році українці залишалися без електроенергії 1 951 годину, що становить 22% часу року.

Про це свідчать узагальнені дані, оприлюднені на порталі Energy Map.

У звіт включені лише планові стабілізаційні відключення, запроваджені у більшості областей України, тоді як локальні графіки погодинних відключень не враховувалися.

Липень став місяцем із найбільшими відключеннями — 582 години, або 78% часу місяця, причому впродовж 18 днів липня електропостачання було відсутнє цілодобово.

Основними причинами липневих рекордів стали:

наслідки червневих атак, що пошкодили енергооб’єкти;

висока температура, яка збільшила споживання електроенергії;

одночасний вихід у ремонт кількох енергоблоків.

Восени ситуація стабілізувалася, однак після масованих атак у листопаді та грудні графіки відключень знову стали регулярними. У грудні без світла залишалися протягом 36% годин місяця.

Графіки відключення світла та кількості обстрілів. Фото: DiXi Group