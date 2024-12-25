Понад 70 ракет випустила РФ по Україні: Путін свідомо обрав Різдво для атаки, — Зеленський

Наслідки обстрілу України 25 грудня, фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України російськими військами 25 грудня 2024 року.

Про це глава держави написав у Telegram.

«Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі — наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні», — наголосив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що за попередніми даними, вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.

«На жаль, є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла», — сказав він.

Наслідки обстрілу України 25 грудня, фото: Володимир Зеленський Наслідки обстрілу України 25 грудня, фото: Володимир Зеленський Наслідки обстрілу України 25 грудня, фото: Володимир Зеленський

Також, через масовану російську атаку по містам України, у споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень.