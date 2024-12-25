Росія на Різдво атакувала українські міста ракетами та безпілотниками

Наслідки обстрілу України 25 грудня, фото: Володимир Зеленський

Російська армія атакувала міста Україні на Різдво, 25 грудня, ракетами та безпілотниками. Ціллю російських ударів знову стала енергетика.

Вночі Росія запустили по Україні дрони-камікадзе «Шахед». Повітряні сили повідомляли, що ворожі безпілотники атакують країну з півночі, сходу та півдня. Водночас у Росії злетіли борти стратегічної авіації Ту-95, з яких вони запускають ракети по Україні.

Протягом ночі та вранці у різних куточках України лунали вибухи та працювала ППО.

Атака на Харків

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У Харкові прогриміла серія вибухів. РФ завдала щонайменше сім ударів по місту, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. На цю хвилину — шість постраждалих. Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак», — йдеться в повідомленні.

Водночас мер Ігор Терехов повідомив, що на місці «прильоту» у Київському району виникла пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків. У Немишлянському районі був удар по приватному будинку.

Пізніше він також повідомив про удар «Шахедом». На місці «прильоту» по приватному сектору Основʼянського району виникла пожежа в одноповерховому будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Атака на Івано-Франківську область

Під час ранкової тривоги Росія завдала удару й по Івано-Франківській області, повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук. Внаслідок цього частина області залишилася без електропостачання. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Минулося без постраждалих.

Удар по Вінницькій області

На Вінниччині внаслідок атаки також є пошкодження, повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна.

«Станом на ранок завдяки злагодженій роботі енергетиків всі споживачі заживлені. Дякую усім службам за оперативність», — зазначила вона.

Пошкодження в Житомирській області

Вночі внаслідок атаки у Житомирському районі було пошкоджено дерев’яну занедбану будівлю і загорівся сарай. За словами голови ОВА Віталія Бунечко, завдяки професійним діям працівникам ДСНС пожежу було ліквідовано за 30 хвилин. Травмованих та загиблих немає.

Ситуація в Черкаській області

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що у межах регіону оборонці знищили два «Шахеди». Минулося без наслідків.

«Однак ситуація в енергосистемі країни після обстрілів украй складна. Застосовані графіки відключень. Про зміну ситуації інформуватиму», — зазначив він.

Нагадаємо, що у споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень. В «Укренерго» зазначили, що графіки введені через масовану російську атаку по містам України.