Через загрозу обстрілів на Миколаївщині почали вимикати світло

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Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах. Фото: «МикВІсті»

У споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

З 6:30 без світла 1, 2 і 4 черга ГПВ. Актуальну інформацію про адреси відключень можна переглянути за наступним посиланням: https://off.energy.mk.ua/.

В «Укренерго» зазначили, що графіки введені через масовану російську атаку по містам України.

Нагадаємо, на Миколаївщині з 16 грудня змінили процедуру застосування графіків погодинних відключень. Всі черги поділили ще на підчерги, а світло максимально можуть вимкнути на 7 годин.