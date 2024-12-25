Через загрозу обстрілів на Миколаївщині почали вимикати світло
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:16, 25 грудня, 2024
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У споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
З 6:30 без світла 1, 2 і 4 черга ГПВ. Актуальну інформацію про адреси відключень можна переглянути за наступним посиланням: https://off.energy.mk.ua/.
В «Укренерго» зазначили, що графіки введені через масовану російську атаку по містам України.
Нагадаємо, на Миколаївщині з 16 грудня змінили процедуру застосування графіків погодинних відключень. Всі черги поділили ще на підчерги, а світло максимально можуть вимкнути на 7 годин.
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