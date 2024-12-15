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На Миколаївщині зміняться графіки відключень світла: максимальна тривалість знеструмлення може бути 7 годин

Відключення електроенергії. Ілюстративне фото з відкритих джерелВідключення електроенергії. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Миколаївщині зміниться процедура застосування графіків погодинних відключень. Всі черги поділять ще на підчерги, а світло максимально можуть вимкнути на 7 годин.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго»

Вказується, що Міністерство енергетики України оновило «Інструкцію про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії». Надалі відключення відбуватимуться за «блочним принципом».

На «Миколаївобленерго» зазначають, що кожну з шести черг ГПВ розділять на дві підчерги.

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«Тобто, споживачі 2.3, 4.3 та 6.3 будуть розподілені по іншим підчергам», — йдеться у повідомленні.

Змінюється і тривалість відключення. Споживачів відключатимуть не за графіком 2 години через 4 години та навпаки, а 3,5 години через 7 годин і навпаки.

«Тепер не буде вже звичних для нас 2 годин зі світлом/4 години без (або навпаки). Мінімальна тривалість відключення складатиме 3,5 години (і, відповідно, 7 годин зі світлом після цього). Максимальне одноразове знеструмлення сягатиме 7 годин, на зміну яким відповідно приходитимуть 3,5 години зі світлом», — йдеться у повідомленні.

Також у компанії планують проводити підсумки тижня, щоб урівняти тривалість відключень кожної групи. Прогноз відключення на наступну добу публікуватиметься з вечора.

В  «Миколаївобленерго» вважають, що «графіки погодинних відключень (ГПВ) в усіх областях будуть уніфіковані, з дотриманням принципів рівномірності і справедливості».

Зазначимо, що  наразі у Миколаївській області відключення електроенергії проводять за кількома чергами в період з 07:00 до 22:00 годин.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

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