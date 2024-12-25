Росіяни вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК: пошкоджено обладнання

Удар по енергетиці, фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Під час масованої атаки зранку 25 грудня війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомили у пресслужбі енергокомпанії.

«Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання», — повідомили у компанії.

Там нагадали, що цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що росіяни масовано атакують енергетику. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження. Наразі ж «Укренерго» запровадило екстрені відключення світла.