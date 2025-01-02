64% школярів навчаються очно або змішано у Миколаївській області — Кім хоче збільшити цей показник

Діти в укритті миколаївського ліцею №55, архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області очно або у змішаному форматі на сьогодні навчаться 64% учнів.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розраховує збільшити цей показник до 80%, сказав він під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

Однак, додав Віталій Кім, це рішення залежатиме виключно від батьків учнів.

— 64% учнів у нас зараз навчаються очно та змішано. Це майже двічі більше, ніж було в 2023 році. Тому цей результат задовільний і завдання довести до 80%. Але це все залежить від дітей та їх батьків. Вони приймають рішення щодо очного чи змішаного навчання дітей. Тому наше завдання — створити умови для того, щоб це працювало, — сказав Віталій Кім.

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Він також повідомив, що впродовж 2023 та 2024 років 18,5 тисяч дітей повернулися з-за кордону в Миколаївську область.

— Це 66% з тих, хто виїхав. Це важливий показник. Це означає, що люди хочуть, вірять і повертаються до того, щоб продовжувати жити і навчатися саме в Україні, — додав очільник ОВА.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

Нагадаємо, що понад 300 шкіл у Миколаївській області хотіли розпочати навчання на очній, або в змішаній формі. Однак після спеціалізованих перевірок їх кількість зменшилась вдвічі.

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові.Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.