У Миколаєві пройшов благодійний кубок з футболу: збирали гроші для ЗСУ. Фото: Асоціація футболу Миколаєва

Вчора, 5 січня, на стадіоні ДЮСШ «Перемога» в Миколаєві відбувся перший благодійний кубок з футболу у форматі 8х8 «Шлях до перемоги».

Про це повідомили в Асоціації футболу Миколаєва.

Зазначається, що у турнірі взяли участь 4 команди, які зіграли між собою за чемпіонство та призові міста.

Призові місця зайняли футбольні команди з Миколаєва та області:

Інгварт;

Єланець;

Смішаріки;

Легенда.

У Миколаєві пройшов благодійний кубок з футболу: збирали гроші для ЗСУ. Фото: Асоцація футболу Миколаєва У Миколаєві пройшов благодійний кубок з футболу: збирали гроші для ЗСУ. Фото: Асоцація футболу Миколаєва У Миколаєві пройшов благодійний кубок з футболу: збирали гроші для ЗСУ. Фото: Асоцація футболу Миколаєва

Голова Асоціації футболу Миколаївської області Олександр Пасічний зазначив, що дані заходи плануються на постійній основі.

— Ми віримо, що футбол, як і армія, може об'єднати людей та надихнути на великі справи. Ми прагнемо використовувати силу спорту для підтримки тих, хто захищає нашу країну. Разом ми можемо зробити великий внесок у зміцнення нашої країни та підтримку тих, хто щодня ризикує своїм життям заради нашої безпеки, — сказав Олександр Пасічний.

Нагадаємо, 3 листопада, на футбольному полі ДЮСШ «Перемога» пройшли фінальні ігри та нагородження чемпіонів і призерів літньої першості з футболу у форматі 8х8.