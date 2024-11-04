У Миколаєві пройшли фінальні матчі чемпіонату з футболу у форматі 8х8. Фото: МикВісті

У неділю, 3 листопада, на футбольному полі ДЮСШ «Перемога» пройшли фінальні ігри та нагородження чемпіонів і призерів літньої першості з футболу у форматі 8х8.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Всього в чемпіонаті брали участь 22 команди, які були поділені на ліги з символічними назвами на честь відомих місць Миколаєва.

— Задоволений кількістю команд, форматом змагань і підсумковим виступом усіх у фінальний день. Приємно, що долучаються до нас і обласні команди: цього сезону успішно презентували себе гравці ФК «Рятівник» з Баштанки, у складі якого понад 80 відсотків футболістів представляють Державну службу з надзвичайних ситуацій. Кожна команда поступово оновлюється, додає молодь — випускників місцевих футбольних шкіл. Стадіон вирівнює всіх: тому представники різних сфер діяльності одягають футбольну форму. Звісно, що ми завдячуємо за можливість проведення таких турнірів нашим військовим. Щотижня проводяться благодійні аукціони у підтримку Сил оборони України, за останній місяць ми передали нашим воїнам майже 10 тисяч гривень, — розповів співзасновник Асоціації футболу Миколаєва Олександр Олійник.

Олександр Олійник, Олександр Балакін та Олександр Мунч. Фото: Асоціація футболу Миколаєва

Слід зазначити, що кожен фінальний матч розпочинався з хвилини мовчання на честь загиблого на війні з РФ воїна Євгена Ващенка, який був засновником та президентом ФК «Шевченкове».

Євген Ващенко. Фото: Асоціація футболу Миколаєва Фото: Асоціація футболу Миколаєва

В підсумку, команди зайняли такі призові місця:

Суперліга (Ліга чорноморського флоту):

Арсенал-ВМС;

VAST;

Мрія;

Оболонь-ЛІЯ.

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Вища ліга (Ліга театру Монте):

Таксі 994;

Смішарики;

Інгварт;

ФШ Лідер-Башня.



Перша ліга (Ліга суднобудівної верфі):

Корабел 1925;

Шевченкове;

VelKor;

Воднік-EVT.



Друга ліга (Ліга старофлотських казарм):

Алмаз;

Адмірал;

Аврора (Нова Одеса);

Niko City.



Третя ліга (Ліга яхт-клубу):

Рятівник (Баштанка);

Steel Drive;

МСТ;

CROCO.

Кубок Надії (Ліга незламності):

Арсенал;

Легенда.

Футбольний клуб Корабел-1925. Фото: МикВісті

Також були нагороджені найкращі гравці турніру та футбольні діячі, завдяки яким був проведений чемпіонат.

У Миколаєві пройшли фінальні матчі чемпіонату з футболу у форматі 8х8. Фото:Асоціація футболу Миколаєва У Миколаєві пройшли фінальні матчі чемпіонату з футболу у форматі 8х8. Фото: Асоціація футболу Миколаєва

— Турнір залишив після себе тільки хороші емоції. Добре, що в такий скрутний час для нашої країни є можливість грати в футбол. Грало багато команд, які стають лише кращими. Радує, що футбол у Миколаєві не стоїть на місці, а розвивається. Що стосується моєї команди, то в наступному сезоні ми обіцяємо бути сильнішими та боротися за найвищі місця, — поділився враженнями від турніру найкращий голкіпер однієї з ліг Олександр Татаринцев.

Як повідомляють організатори турніру, такі чемпіонати планують проводити і надалі.

— Вже готуємось до зимової першості. Є ідеї, є натхнення, є бажання створювати найкращі умови для кожного, хто хоче виступити під егідою Асоціації і втрутитись у боротьбу за чемпіонські титули, — анонсував співзасновник Асоціації футболу Миколаєва Олександр Олійник.