У Миколаєві пройшли фінальні матчі чемпіонату з футболу у форматі 8х8
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- Володимир Коваль
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17:30, 04 листопада, 2024
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У неділю, 3 листопада, на футбольному полі ДЮСШ «Перемога» пройшли фінальні ігри та нагородження чемпіонів і призерів літньої першості з футболу у форматі 8х8.
Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».
Всього в чемпіонаті брали участь 22 команди, які були поділені на ліги з символічними назвами на честь відомих місць Миколаєва.
— Задоволений кількістю команд, форматом змагань і підсумковим виступом усіх у фінальний день. Приємно, що долучаються до нас і обласні команди: цього сезону успішно презентували себе гравці ФК «Рятівник» з Баштанки, у складі якого понад 80 відсотків футболістів представляють Державну службу з надзвичайних ситуацій. Кожна команда поступово оновлюється, додає молодь — випускників місцевих футбольних шкіл. Стадіон вирівнює всіх: тому представники різних сфер діяльності одягають футбольну форму. Звісно, що ми завдячуємо за можливість проведення таких турнірів нашим військовим. Щотижня проводяться благодійні аукціони у підтримку Сил оборони України, за останній місяць ми передали нашим воїнам майже 10 тисяч гривень, — розповів співзасновник Асоціації футболу Миколаєва Олександр Олійник.
Слід зазначити, що кожен фінальний матч розпочинався з хвилини мовчання на честь загиблого на війні з РФ воїна Євгена Ващенка, який був засновником та президентом ФК «Шевченкове».
В підсумку, команди зайняли такі призові місця:
Суперліга (Ліга чорноморського флоту):
- Арсенал-ВМС;
- VAST;
- Мрія;
- Оболонь-ЛІЯ.
Вища ліга (Ліга театру Монте):
- Таксі 994;
- Смішарики;
- Інгварт;
- ФШ Лідер-Башня.
Перша ліга (Ліга суднобудівної верфі):
- Корабел 1925;
- Шевченкове;
- VelKor;
- Воднік-EVT.
Друга ліга (Ліга старофлотських казарм):
- Алмаз;
- Адмірал;
- Аврора (Нова Одеса);
- Niko City.
Третя ліга (Ліга яхт-клубу):
- Рятівник (Баштанка);
- Steel Drive;
- МСТ;
- CROCO.
Кубок Надії (Ліга незламності):
- Арсенал;
- Легенда.
— Турнір залишив після себе тільки хороші емоції. Добре, що в такий скрутний час для нашої країни є можливість грати в футбол. Грало багато команд, які стають лише кращими. Радує, що футбол у Миколаєві не стоїть на місці, а розвивається. Що стосується моєї команди, то в наступному сезоні ми обіцяємо бути сильнішими та боротися за найвищі місця, — поділився враженнями від турніру найкращий голкіпер однієї з ліг Олександр Татаринцев.
— Вже готуємось до зимової першості. Є ідеї, є натхнення, є бажання створювати найкращі умови для кожного, хто хоче виступити під егідою Асоціації і втрутитись у боротьбу за чемпіонські титули, — анонсував співзасновник Асоціації футболу Миколаєва Олександр Олійник.
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