У Миколаєві пройшов благодійний кубок з бально-спортивного танцю: збирали кошти для військових
-
- Володимир Коваль
-
•
-
11:30, 04 листопада, 2024
-
У суботу, 2 листопада, в Обласному палаці культури Миколаєва пройшов конкурс з бально-спортивного танцю «Grazia Cup».
Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».
Турнір проводився з благодійною метою — підтримати 41-у окрему механізовану бригаду протитанкового взводу. У конкурсі взяли участь понад 200 танцюристів, що стало рекордом для Миколаєва за період повномасштабної війни.
— Це третій наш турнір під час військових дій, і ми встановили рекорд за кількістю учасників. Вперше до нас приїхали танцюристи з Одеси. Мета змагань — подарувати атмосферу спорту для дітей міста Миколаєва і показати, що ми живі, ми працюємо, творимо та захищаємо честь країни та міста не лише в межах України, а й за її кордонами. Також нам вдалось зібрати більше 8 тисяч гривень для хлопців, які боронять нашу землю, — розповів організатор турніру Роман Гусаков.
Учасники конкурсу змагалися в різних вікових категоріях. Захід організував керівник Народного ансамблю бального танцю «Грація» Роман Гусаков.
Раніше повідомлялось, що Миколаївський ансамбль «Руна» переміг на міжнародному конкурсі танців.
Останні новини про: Культура