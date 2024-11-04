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У Миколаєві пройшов благодійний кубок з бально-спортивного танцю: збирали кошти для військових

У Миколаєві пройшов кубок з бально - спортивного танцю. Фото: організатори заходуУ Миколаєві пройшов кубок з бально - спортивного танцю. Фото: організатори заходу

У суботу, 2 листопада, в Обласному палаці культури Миколаєва пройшов конкурс з бально-спортивного танцю «Grazia Cup».

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Турнір проводився з благодійною метою — підтримати 41-у окрему механізовану бригаду протитанкового взводу. У конкурсі взяли участь понад 200 танцюристів, що стало рекордом для Миколаєва за період повномасштабної війни.

У Миколаєві пройшов кубок з бально - спортивного танцю. Фото: організатори заходуУ Миколаєві пройшов кубок з бально - спортивного танцю. Фото: організатори заходу

— Це третій наш турнір під час військових дій, і ми встановили рекорд за кількістю учасників. Вперше до нас приїхали танцюристи з Одеси. Мета змагань — подарувати атмосферу спорту для дітей міста Миколаєва і показати, що ми живі, ми працюємо, творимо та захищаємо честь країни та міста не лише в межах України, а й за її кордонами. Також нам вдалось зібрати більше 8 тисяч гривень для хлопців, які боронять нашу землю, — розповів організатор турніру Роман Гусаков.

Учасники конкурсу змагалися в різних вікових категоріях. Захід організував керівник Народного ансамблю бального танцю «Грація» Роман Гусаков.

У Миколаєві пройшов кубок з бально - спортивного танцю. Фото: організатори заходуУ Миколаєві пройшов кубок з бально - спортивного танцю. Фото: організатори заходу

Раніше повідомлялось, що Миколаївський ансамбль «Руна» переміг на міжнародному конкурсі танців.

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