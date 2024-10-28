Миколаївський ансамбль «Руна» переміг на міжнародному конкурсі танців у Кам'янці-Подільському

Миколаївський ансамбль «Руна», фото надали учасники колективу

Миколаївський зразковий ансамбль танцю «Руна» став переможцем на конкурсі танців у Кам'янці-Подільському «Тріумф-Камʼянець-Фест».

Про це «МикВісті» повідомили представники колективу.

Міжнародний конкурс у Кам'янці-Подільському проходив з 22 по 24 жовтня.

Миколаївський колектив, який представляє комунальний заклад культури «Обласний Палац культури» під керівництвом заслуженого працівника культури Елли Акманової, здобув перемогу та високу оцінку журі.

Нагороди колективу, який здобув першість на міжнародних змаганнях з танців Нагороди колективу, який здобув першість на міжнародних змаганнях з танців

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