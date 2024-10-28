Миколаївський ансамбль «Руна» переміг на міжнародному конкурсі танців у Кам'янці-Подільському
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- Аліса Мелік-Адамян
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16:15, 28 жовтня, 2024
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Миколаївський зразковий ансамбль танцю «Руна» став переможцем на конкурсі танців у Кам'янці-Подільському «Тріумф-Камʼянець-Фест».
Про це «МикВісті» повідомили представники колективу.
Міжнародний конкурс у Кам'янці-Подільському проходив з 22 по 24 жовтня.
Миколаївський колектив, який представляє комунальний заклад культури «Обласний Палац культури» під керівництвом заслуженого працівника культури Елли Акманової, здобув перемогу та високу оцінку журі.
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