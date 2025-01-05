Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: Getty Images

Сьогодні, 5 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 1 Військова;

вул. 2 Екіпажна;

вул. Майстерська;

вул. Теслярська;

вул. 3 Військова;

Херсонське шосе.

Нагадаємо, минулої доби, 4 січня, та вранці 5 січня російські війська вчергове обстріляли Куцурубську громаду дронами FPV та артилерією. Постраждалих немає.