Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси
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- Анна Гакман
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8:22, 05 січня, 2025
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Сьогодні, 5 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. 1 Військова;
- вул. 2 Екіпажна;
- вул. Майстерська;
- вул. Теслярська;
- вул. 3 Військова;
- Херсонське шосе.
Нагадаємо, минулої доби, 4 січня, та вранці 5 січня російські війська вчергове обстріляли Куцурубську громаду дронами FPV та артилерією. Постраждалих немає.
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