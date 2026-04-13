 У Запорізькій та Чернігівській областях частина споживачів залишається без світла

Частина споживачів у двох областях тимчасово залишається без світла

Відключення світла. Ілюстраційне фото

Через обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури Частина споживачів у Запорізькій та Чернігівській областях тимчасово залишається без світла.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб повернути електропостачання для всіх абонентів.

«Відновлювальні роботи тривають цілодобово», — говориться у повідомленні.

З 06:00 до 08:00 та з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Також у міністерстві додають, що про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Раніше повідомлялось, що Україна розпочала формування мережі «енергетичних сот» — автономних або напівавтономних енергетичних кластерів. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, така система дозволить лікарням, об’єктам водо- та теплопостачання, а також іншим важливим установам працювати навіть під час аварій або атак на енергетичну інфраструктуру.

