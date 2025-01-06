На Миколаївщині ТЦК помилково скасували бронювання працівників важливого підприємства: проводиться перевірка

На Миколаївщині анулювали бронювання працівників критичного підприємства. Фото: Getty Images

У Миколаївському районі ТЦК помилково скасували бронювання працівників одного з підприємств, яке раніше було визнано критично важливим для економіки.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївського обласного ТЦК та СП.

Зазначається, що бронювання працівників ТОВ «АТФ «Агро-діло»» було скасовано Миколаївським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після отримання відповідного розпорядження від голови Миколаївської районної військової адміністрації.

Причиною скасування стало анулювання мобілізаційного завдання для підприємства, що відповідно до законодавства призвело до автоматичного скасування бронювання.

Однак підприємство визнано критично важливим для економіки, і цей фактор не був врахований при скасуванні бронювання. У зв’язку з цим Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки проводить службову перевірку.

Громадянам, які мають питання щодо мобілізації, радять звертатися на гарячу лінію за номером: 0800 301 937.

Нагадаємо, що з червня 2024 року представник уповноваженого з прав людини у Миколаївській області Спартак Гукасян отримав понад 200 звернень від громадян щодо порушень законності під час мобілізації з боку працівників територіальних центрів комплектації та поліції.

Громадяни повідомляли, що працівники ТЦК начебто перевищують свої повноваження, зокрема застосовують фізичну силу до військовозобов'язаних або довго тримають у центрах комплектації.