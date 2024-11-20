У ТЦК та поліції відповіли на скарги омбудсману щодо мобілізації у Миколаєві

Представник омбудсмана у Миколаївській області Спартак Гукасян. Фото «МикВісті»

З червня 2024 року представник уповноваженого з прав людини у Миколаївській області Спартак Гукасян отримав понад 200 звернень від громадян щодо порушень законності під час мобілізації з боку працівників територіальних центрів комплектації та поліції.

Про це Спартак Гукасян повідомив під час круглого столу, що відбувся 19 листопада у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, пишуть «МикВісті».

У засіданні взяли участь представники обласного та районних ТЦК, правоохоронних органів, місцевої влади та адвокати. Спартак Гукасян зазначив, що значна частина звернень стосується випадків, коли мобілізація, за словами заявників, відбувалася з порушеннями.

— За час моєї роботи в Миколаївській області ми зафіксували понад 200 скарг. Це або військовозобов'язані, або їхні родичі, які повідомляли про дії, що не відповідають рамкам законності. Ми наголошуємо на необхідності дотримання законного процесу мобілізації, — підкреслив він.

Окрему увагу під час обговорення приділили скаргам, у яких громадяни повідомляли, що працівники ТЦК начебто перевищують свої повноваження, зокрема застосовують фізичну силу до військовозобов'язаних або довго тримають у центрах комплектації.

— Кожна друга жінка чи мати, яка звертається до нас, зазначає, що після перевірки документів поліцейським з’являються працівники ТЦК, які затримують людину, саджають у машину й везуть у невідомому напрямку. Люди скаржаться, що їх можуть тримати у пунктах по декілька днів, доки триває облік, — сказав він.

Круглий стіл з представниками ТЦК та поліції у Миколаєві. Фото «МикВісті»

На що представники поліції та військових підрозділів зазначили, що причиною багатьох конфліктів є відмова громадян оновлювати свої дані у центрах комплектування та спроби будь-яким чином уникнути мобілізації. Зокрема, заступник начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Віталій Даніла заявив, що більшість конфліктів виникає через небажання громадян виконувати свої обов’язки та провокування посадовців.

— У нас такий діалог вийшов, що ми розглядаємо лише одну сторону — порушення з боку працівників ТЦК та поліції. Коли ми бачимо відео у соціальних мережах, одразу проводимо службове розслідування, щоб встановити вину, непрофесійні дії або їх відсутність. На жаль, ми зараз не звертаємо увагу на те, що громадяни ігнорують обов’язок самостійно приходити до ТЦК, оновлювати дані тощо. Саме тому ми бачимо такі дії, як затримання чи доставлення до центрів комплектації. Раніше стояли черги, а зараз громадяни намагаються будь-яким чином уникнути мобілізації, — сказав Віталій Даніла.

Представники Миколаївського обласного ТЦК наголосили, що згідно з законом про мобілізацію, чоловіки призовного віку зобов’язані носити з собою посвідчення особи та військово-облікові документи, вчасно оновлювати свої дані та регулярно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). У межах мобілізаційних заходів спеціальні групи сповіщення, до складу яких входять представники Національної поліції, перевіряють документи у чоловіків на вулицях і вручають повістки.

Відсутність документів під час перевірки розглядається як порушення закону, що може стати підставою для затримання. Крім того, примусове доставлення до територіального центру комплектування (ТЦК) можливе у разі відсутності актуальних даних про проходження ВЛК, навіть якщо інша інформація була оновлена через застосунок «Резерв+».

Начальник миколаївського зонального відділу військової служби правопорядку Олександр Луньов наголосив на значній ролі ТЦК у мобілізаційних процесах. Він підкреслив, що працівники територіальних центрів комплектації виконують важливу, але часто непомітну та «брудну» роботу, яку суспільство не завжди розуміє. Він наголосив, що військовозобов'язані іноді самі провокують представників ТЦК.

— Ми зараз своїми діями перетворюємо ТЦК на об'єкт для критики, але хлопці виконують свою роботу. Вони забирають людей, але поряд завжди є поліція. Якщо у поліції є інформація, що людина перебуває в розшуку, її повинні доставити, адже вона порушник. Якщо людина не оновила дані або не виконала вимоги закону, це також має наслідки. Скільки вже спалили машин, скільки пробили коліс! Перш за все, ми повинні підвищувати рівень роботи ТЦК. Вони виконують брудну роботу, постійно взаємодіючи з суспільством, яке не розуміє їхніх завдань, — сказав Олександр Луньов.

Круглий стіл з представниками ТЦК та поліції у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У той час заступник директора управління оборонної та мобілізаційної діяльності зазначив, що для забезпечення прозорості роботи ТЦК та поліції, а також подальшої можливості притягнення винних до відповідальності у разі порушення правил мобілізації, існують нагрудні камери , що фіксують процес на відео.

— Усі дії фіксуються на камери. Для обласного ТЦК ми закупили 50 бодікамер за рахунок бюджету, щоб документувати процес. Що я можу сказати — дуже часто представників ТЦК та поліції провокують. Якщо у людини немає одного з військово-облікових документів, її повинні доставити до центру комплектації, провести відповідні дії, направити на військову комісію і вирішити, що робити далі. Але всі бачили ці відео, де люди поводяться агресивно: брикаються, чинять опір, висловлюються нецензурно. У таких ситуаціях і представники поліції, і ТЦК змушені терпіти ці образи, — сказав він.

Під час круглого столу обговорювали й питання електронних військово-облікових документів. Одна із запрошених адвокатів наголосила, що представники ТЦК часто не приймають такі документи.

— У мене є кейси, коли ні поліція, ні ТЦК не визнають електронний документ. Це абсурд, адже закон передбачає, що він має ту ж юридичну силу, що й паперовий, — зазначила одна з запрошених адвокатів.

Круглий стіл з представниками ТЦК та поліції у Миколаєві. Фото «МикВісті» Круглий стіл з представниками ТЦК та поліції у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Однак представники територіальних центрів комплектування заперечили такі свідчення і підтримали думку адвоката про реальну дію електронного військово-облікового документу. Водночас представники місцевої влади, зокрема начальниця управління персоналом, правової роботи департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Вікторія Бордюжа, висловили занепокоєння щодо підробок електронних документів.

— Можливо, я скажу щось нове для вас, але маю інформацію, що Дію вже почали підробляти, і можуть виникати сумніви у дійсності документу. Я підтримую органи державної влади щодо того, що документ повинен відповідати дійсності. Для цього повинна бути створена у кожному органі система зчитування, а вона є не у всіх. Для цієї електронної системи, що була створена, повинні бути додаткові системи зчитування, які переперевіряють штрих-код. Я б також не брала до уваги електронний документ, поки не перевірила б його. Тому що люди завжди хочуть обійти законодавство, — сказала вона.

Куди звертатися, якщо ваші права порушують?

Всі, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців у ТЦК та СП Миколаївської області або має питання щодо мобілізації та військового обліку, можуть звернутися на гарячу лінію 066 033 79 52.

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Також, якщо людина вважає, що її права порушують, вона може звернутися до представництва уповноваженого з прав людини у Миколаївській області за номером +380 63 405 7697, або ж надіслати листа на електронну пошту hotline@ombudsman.gov.ua.

Зазначимо, що регіональні представництва омбудсмана в Україні займаються захистом прав людини на місцевому рівні. Вони виконують такі основні функції:

Моніторинг дотримання прав людини

Представництва перевіряють, як державні органи, місцеве самоврядування, підприємства, установи та організації дотримуються прав і свобод громадян. Робота зі скаргами громадян

Мешканці регіону можуть звернутися до представництва зі скаргами на порушення своїх прав. Представники омбудсмана розглядають такі звернення та ініціюють розслідування. Контроль за виконанням законів

Представництва контролюють дотримання національного законодавства, яке стосується прав людини, зокрема у сфері праці, соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, а також прав військових і переселенців.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївському ТЦК роз’яснили, як відбувається вручення повісток та які штрафи передбачені за їх ігнорування.

Також, раніше, підполковник Вікторія Іванова, начальник відділу оформлення допомог Миколаївського обласного ТЦК та СП, розповіла, на які виплати можуть розраховувати військові та їхні родини.