Роботи з очищення акваторії річки Південний Буг в Миколаєві триватимуть ще 10 днів

З Південного Бугу вже відкачали 100 тонн олії, яка потрапила до річки через атаку дронів 28 січня. Фото: Міндовкілля

У Миколаєві продовжуються роботи з очищення акваторії річки Південний Буг після витоку олії, який стався в ніч на 28 грудня. На сьогодні вже вдалося відкачати понад 110 тонн олії, але роботи триватимуть ще близько 10 днів.

Про це у понеділок, 6 січня, повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради Роман Возняк в етері телемарафону.

Нагадаємо, витік олії стався через пошкодження резервуара уламками збитого російського дрона. У резервуарі зберігалося близько 1800 тонн олії.

— Ми відкачали більше100 тонн. За нашими розрахунками найближчим часом основні роботи будуть закінчені протягом приблизно 10 днів. Після цього буде вжито заходів щодо дозбирання залишків олії за допомогою певних сорбуючих компонентів, а також чистка території навколо місця забруднення, – розповів Роман Возняк.

Він додав, що наразі не зафіксовано загибелі риби, птахів чи інших тварин. Оскільки олія є органічною речовиною, серйозного впливу на екосистему поки не зафіксовано.

Нагадаємо, що за оцінками Міндовкілля розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень.