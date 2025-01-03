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Наслідки обстрілу Миколаєва: з акваторії Південного Бугу зібрали понад 70 тонн олії

Наслідки виливу олії до акваторії Південного Бугу. Фото: Суспільне.МиколаївНаслідки виливу олії до акваторії Південного Бугу. Фото: Суспільне.Миколаїв

У Миколаєві триває ліквідація наслідків російського обстрілу, що спричинив витік великої кількості олії в акваторію Південного Бугу. На даний момент вдалося зібрати понад 70 тонн.

Про це повідомив Миколаївській міський голова Олександр Сєнкевич. 

«Над ліквідацією наслідків працюють як наші служби, так і працівники власника компанії. Крім того, працює техніка, аби забрати забруднений шар грунту», — повідомив він.

Для локалізації забруднення використовують сорбуючі бонові загородження. Усі ці дні олію відкачують фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, в ніч на 28 грудня у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс». 

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