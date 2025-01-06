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Росіяни атакували з дрона маршрутку в Херсоні: помер чоловік

Росіяни атакували з дрона маршрутне таксі у Херсоні. Скриншот з відео Херсонської ОВАРосіяни атакували з дрона маршрутне таксі у Херсоні. Скриншот з відео Херсонської ОВА

У понеділок 6 січня, росіяни атакували з дрона маршрутне таксі у Херсоні.

Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Удар стався близько 17:00 у Шуменському мікрорайоні міста. Попередньо, загинув 50-річний чоловік.

— Внаслідок скидання вибухівки з російського дрона на маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні загинув 50-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, несумісну з життям, – повідомив Олександр Прокудін

Відомо про щонайменше шістьох поранених — жінок 47, 55, 58, 51 та 30 років, а також 21-річного хлопця. Всі вони зараз в лікарні.

Нагадаємо, що 5 січня, російські війська здійснили обстріли Херсона з використанням безпілотних літальних апаратів. Внаслідок атак у Дніпровському та Корабельному районах міста постраждали чотири людини, серед яких — троє чоловіків та одна жінка.

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