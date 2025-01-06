Росіяни атакували з дрона маршрутку в Херсоні: помер чоловік
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- Аліна Квітко
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18:33, 06 січня, 2025
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У понеділок 6 січня, росіяни атакували з дрона маршрутне таксі у Херсоні.
Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Удар стався близько 17:00 у Шуменському мікрорайоні міста. Попередньо, загинув 50-річний чоловік.
— Внаслідок скидання вибухівки з російського дрона на маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні загинув 50-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, несумісну з життям, – повідомив Олександр Прокудін.
Відомо про щонайменше шістьох поранених — жінок 47, 55, 58, 51 та 30 років, а також 21-річного хлопця. Всі вони зараз в лікарні.
Нагадаємо, що 5 січня, російські війська здійснили обстріли Херсона з використанням безпілотних літальних апаратів. Внаслідок атак у Дніпровському та Корабельному районах міста постраждали чотири людини, серед яких — троє чоловіків та одна жінка.
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