У Херсоні через російські обстріли постраждали чотири людини

Наслідки обстрілу Миколаївської області, фото архів «МикВісті»

Сьогодні, 5 січня, російські війська здійснили обстріли Херсона з використанням безпілотних літальних апаратів. Внаслідок атак у Дніпровському та Корабельному районах міста постраждали чотири людини, серед яких — троє чоловіків та одна жінка.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Вранці російські війська завдали удару з безпілотних літальних апаратів по Дніпровському району Херсона.

«Орієнтовно о 9:30 російські війська атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапили двоє чоловіків, 65 та 67 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення ніг. Потерпілих доправили до лікарні, де їм надають всю необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Згодом, під удар потрапила 56-річна жінка – вона отримала вибухову та черепно-мозкову травму, ще один херсонець, 49 років, отримав мінно-вибухову травму та контузію.

«Під ворожий удар у Корабельному районі потрапила 56-річна жінка. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та уламкове поранення плеча. Бригада «екстренки» доставила потерпілу до лікарні. Наразі їй надають медичну допомогу. Також до лікарні самостійно звернувся 49-річний херсонець, котрий постражав внаслідок обстрілу близько 10:00. В нього діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Медики дообстежують потерпілого», – додали в ОВА.

Нагадаємо, минулої доби, 4 січня, та вранці 5 січня російські війська вчергове обстріляли Куцурубську громаду дронами FPV та артилерією. Постраждалих немає.