Депутатка Миколаївської обласної ради Надія Іванова, скриншот з відео

Новообрана голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Надія Іванова заявила, що знала про заборону партії і вважає це рішення несправедливим.

Про це вона розповіла в коментарі кореспондентці «НикВести».

Депутатка вважає рішення несправедливим, аргументуючи тим, що серед її однопартійців немає жодного випадку колабораціонізму або співпраці з російськими окупантами на будь-якому рівні.

— Я одразу відповім, що рішення несправедливе. Це ж політика. Я у себе на сторінці розмістила офіційну позицію партії щодо того, чим керувався Мінʼюст в тому числі. Не знаю, але у нас по Миколаївській області навіть на деокупованих територіях немає від «Нашого краю» жодного колаборанта, ні тих, хто в період окупації вів себе неправильно ні з числа депутатів, ні з числа членів партії. Більш того, я знаю тих, хто вступив до лав ЗСУ, знаю, скільки допомагають ЗСУ, волонтерять. Знаєте, я навіть по собі не розумію, що... Ну, а коли вся партія, члени, депутати мають українську позицію, яка чітко виражена. Для мене це трохи ганебно, в кого, яка історія і таке інше. Хто там був у лавах якихось партій до того. Це притягнуто за вуха, на мій погляд, — сказала Надія Іванова.

Про те, що суд має намір заборонити діяльність партії на території України Надія Іванова знала. Однак зазначає, що судовий процес ще не завершений і стверджувати про остаточну заборону зарано.

— Ще зарано говорити про заборону. Це рішення суда першої інстанції. Я знала про це. Судовий процес триває, він не завершений, тому важко казати, що буде. Я сподіваюсь на справделивість. Я, як працювала на благо громади, так і продовжу працювати. Не думаю, що такі рішення завадять допомагати громаді. Неприємно, але соплі жувати не моя тема, — додала депутатка.

Як відомо, 19 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» на території України.

За два дні до цього рішення голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін заявив, що йде з політики. Депутат написав заяву про складання мандату.

Вже 18 червня депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook, що новою головою фракції партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді обрано Надію Іванову.

Нагадаємо, що в «Наш край» вона вступила в лютому 2020 року, покинувши «Європейську солідарність».

Раніше рух «Чесно» писав, що «Наш край» – це проросійська політична партія, створена переважно з вихідців із колишньої «Партії регіонів». Партія зібрала багатьох колишніх політиків-регіоналів, а також місцевих керівників доби Віктора Януковича. «Наш край» неофіційно ще називали «партією мерів», оскільки від неї було обрано чимало міських голів на виборах 2015 року.