ОНОВЛЕНО 22.06.2024, 17:20: Змінена кількість постраждалих, додані додаткові фото та коментар міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

Наслідки ворожого удару. Фото: ДСНС.

Вдень 22 червня російська армія вдень завдала чотирьох ударів в одному з районів Харкова. В результаті атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов, Харківська ОВА, президент України Володимир Зеленський та Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами міського голови, по Харкову вдарили чотири рази.

«Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови. Удар прийшовся по житловому будинку», — написав Ігор Терехов у своєму Telegram.

Наслідки ракетного удару. Скриншот з відео Володимира Зеленського. Наслідки ракетного удару. Скриншот з відео Володимира Зеленського. Наслідки ракетного удару. Скриншот з відео Володимира Зеленського.

В ОВА уточнили, що Росія вдарила по місту керованими авіаційними бомбами (КАБами). Станом на 17:00 внаслідок удару 19 людей отримали поранення, троє – загинули.

Володимир Зеленський у своєму Telegram написав, що розбір завалів досі триває, на місці працюють всі необхідні служби.

«Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких», — написав він.

Наслідки ракетного удару. Фото з відкртих джерел Наслідки ракетного удару. Фото з відкртих джерел

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що станом на 17:10 внаслідок удару поранено 29 людей.

«З перших хвилин на місцях влучань за різними адресами працювали понад 250 рятувальників та поліцейських. Комунальники та волонтери допомагають розбирати завали, надавати допомогу потерпілим. Слідчі поліції ретельно обстежують місцевість, фіксують кожен доказ безпідставної атаки мирних харківʼян. Психологічна підтримка, юридична консультація, охорона майна громадян - під увагою екстрених служб системи МВС», — написав Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Наслідки ворожого удару. Фото: ДСНС.

Наслідки ворожого удару. Фото: ДСНС.

Наслідки ворожого удару. Фото: ДСНС.

Нагадаємо, як в ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Через ворожу атаку графіки відключення світла по всій Україні почали діяти раніше.