В ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА «Shahed». Усього РФ запустила 16 ракет різних типів та 13 ударних дронів
В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:
В міністерстві енергетики України повідомили, що ворог атакував об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.
«На жаль, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання», — сказанно в повідомленні.
Під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті.
В «Укренерго» уточнили, що під обстрілом опинилися об’єкти Запорізької та Львівської області.
Наслідки ворожої атаки уточнюються, їх ліквідація триває.
Нагадаємо як у ніч на 22 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури. Тоді росіяни влучили в об'єкт на Миколаївщині.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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В ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА «Shahed». Усього РФ запустила 16 ракет різних типів та 13 ударних дронів
В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:
В міністерстві енергетики України повідомили, що ворог атакував об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.
«На жаль, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання», — сказанно в повідомленні.
Під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті.
В «Укренерго» уточнили, що під обстрілом опинилися об’єкти Запорізької та Львівської області.
Наслідки ворожої атаки уточнюються, їх ліквідація триває.
Нагадаємо як у ніч на 22 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури. Тоді росіяни влучили в об'єкт на Миколаївщині.