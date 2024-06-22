Пуск ракети. Фото з відкритих дерел.

В ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА «Shahed». Усього РФ запустила 16 ракет різних типів та 13 ударних дронів

— 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків Ту-95 МС;

— 2 крилаті ракети «Іскандер-К»;

— 4 крилатих ракет «Калібр»;

— 13 ударних БпЛА «Shahed».

В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

— 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

— 4 крилаті ракети «Калібр»

— 1 крилату ракету «Іскандер-К»;

— 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

В міністерстві енергетики України повідомили, що ворог атакував об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.

«На жаль, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання», — сказанно в повідомленні.

Під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті.

В «Укренерго» уточнили, що під обстрілом опинилися об’єкти Запорізької та Львівської області.

Наслідки ворожої атаки уточнюються, їх ліквідація триває.

Нагадаємо як у ніч на 22 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури. Тоді росіяни влучили в об'єкт на Миколаївщині.