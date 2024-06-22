В ніч на 22 червня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА «Shahed».
Про це повідомляють в Миколаївській обласній адміністрації.
Росіяни спрямували дрони-камікадзе типу FPV на Очаківську та Куцурубську громаду. Кожна з громад двічі зазнала ударів дронами. Також в ніч на 22 червня армія РФ обстреляла акваторію Очаківської громади.
В результаті обстрілів на Миколаївщини ніхто не постраждав.
Нагадаємо, впродовж минулої доби 21 червня російська армія двічі обстріляла територію Миколаївської області. А в ніч на 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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В ніч на 22 червня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА «Shahed».
Про це повідомляють в Миколаївській обласній адміністрації.
Росіяни спрямували дрони-камікадзе типу FPV на Очаківську та Куцурубську громаду. Кожна з громад двічі зазнала ударів дронами. Також в ніч на 22 червня армія РФ обстреляла акваторію Очаківської громади.
В результаті обстрілів на Миколаївщини ніхто не постраждав.
Нагадаємо, впродовж минулої доби 21 червня російська армія двічі обстріляла територію Миколаївської області. А в ніч на 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.