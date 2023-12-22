На кордоні з Польщею на в’їзд до України стоять у чергах майже 4 тисячі вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

За його словами, станом на ранок 22 грудня, в чергах на території Польщі в бік України, перебуває 3900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік України.

«За інформацією польських прикордонників, станом на ранок очікують в чергах 3900 вантажівок: Шегині — 900, Рава-Руська — 630, Краківець — 590, Ягодин — 1700», — повідомив речник.

Зазначається, що на кордоні зі Словаччиною станом на ранок у бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 370 вантажівок.

Також на кордоні з Угорщиною станом на ранок у бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало проїзду 550 вантажівок.

Окрім того, на кордоні зі Румунією станом на ранок у бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікувало проїзду 900 вантажівок.

Раніше повідомлялося, що внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.