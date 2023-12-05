Внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярда гривень через недонадходження митних платежів.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

— Безперечно, це потужний удар по нашій економіці та по нашому експорту. Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Маємо заяву від перевізників про втрати у 400 мільйонів євро тільки за перші два тижні цієї блокади. А якщо говорити про бюджет, то за результатами листопада можемо чітко визначити, що бюджет втратив 9,3 мільярдів гривень від недонадходження митних платежів. Це величезні гроші, які недоотримала армія і які конче нам сьогодні потрібні, — сказав Данило Гетманцев.

Він додав, що на сьогодні також є недовиконання плану з митниці на 19%, хоча у жовтні було перевиконання.

За словами Данила Гетманцева, уряди країн, перевізники яких блокують кордон, не повинні очікувати, поки ситуація стане критичною.

— Вони повинні зрозуміти, що ця ситуація б'є по них. Послаблюючи Україну, вони зміцнюють нашого спільного противника і призводять до того, щоб він потужніше вдарив по їхніх же економіках. Зважаючи на те, що блокуванням займаються маргінальні політичні сили, які точно не представляють більшість у цих країнах, переконаний у тому, що на цьому тлі не треба гратися в політику, а треба виконувати європейський закон, який дозволяє вільний рух транспортних засобів по території ЄС, — сказав він.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.