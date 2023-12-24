Житловий комплекс «Рівʼєра», фото з відкритих джерел

В Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва заявили, що жителі житлового комплексу «Рівʼєра», де немає тепла, мають або погодитись на передачу котелень на баланс міста, або заключити новий договір на постачання газу і виплатити борг самостійно.

Про це сказав директор ДЖКГ Дмитро Бездольний в ефірі ТРК «МАРТ».

Як відомо, до житлового комплексу «Рівʼєра» станом на грудень не подають теплоенергію через борги перед НАК «Нафтогазом».

За словами Дмитра Бездольного, проблеми с запуском тепла в ЖК почались восени минулого року. На той момент борг жителів перед НАК «Нафтогазом» складав 3,5 мільйона гривень, але за участі міської влади проблема була частково усунена.

— За допомоги міста була досягнута домовленість з «Миколаївгазом», була частково погашена заборгованість, їм відкрили подачу і вони змогли пустити опалювальний сезон. На зараз ситуація набагато гірша. Ще з весни 2023 року «Миколаївоблтеплоенерго» запрошувала управляючу компанію для того, щоб вони обстежили дахові котельні і сказали, в якому вони стані. Були надані рекомендації, виконані вони не були, — розповів директор ДЖКГ.

Восени поточного року питання запуску тепла знов піднялось, але тепер мешканці принципово не допускають до перевірки котелень фахівців «Миколаївоблтеплоенерго», адже виступають проти того, аби вони були передані на баланс міста.

В ДЖКГ неодноразово запрошували представників ЖК та «Миколаївоблтеплоенерго» для сумісного вирішення проблеми. Зі свого боку, КП запропонувало взяти котельні на свій баланс разом з погашенням боргу, який складає понад 7 мільйонів гривень, проте жителі досі не дали своєї відповіді.

— Після виникнення цієї ситуації були проведенні 3-4 наради в ДЖКГ, де ми збирали цю ініціативну групу, пояснювали, що їм треба робити, що ми не збираємось нічого відбирати. Начебто вони нас почули, а зараз ми проходимо ситуацію, коли опалення не запущено. Борг на даний момент складає 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Вони так само стоять на своїй позиції, що нічого не хочуть місту передавати. Зараз в них є тільки два варіанти: або вони передають котельні місту з боргами, і вже запускають опалення і поступово розраховуються з боргами, або ж вони, декілька юридичних осіб, мають домовитись між собою, поділять борги, заключать договір з «Миколаївгазом» про ректруктуризацію і тоді це питання буде владнано. Але на даний момент вони між собою не можуть домовитись. Місто завжди готове допомогти, але потрібні дії від них, — додав Дмитро Бездольний.

Як відомо, в 2020 році після того як один із мешканців ЖК «Рівʼєра» розпочав незаконне будівництво прибудови, на будівлі дому зʼявились тріщини.