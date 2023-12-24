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З 23 на 24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири ворожих «Shahed-131/136».

Постраждалих немає, повідомляє Миколаївська ОВА.

Зазначається, що вчора, 23 грудня, о 10:40, 13:56, 15:38 ворог завдавав артилерійських ударів по місту Очаків та акваторії Очаківської громади.

Окрім того, 23 грудня, о 10:38, 15:32, 20:45 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади.

Раніше повідомлялось, що в ніч на пʼятницю, 22 грудня, внаслідок масованої атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.