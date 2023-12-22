В ніч на пʼятницю, 22 грудня, внаслідок масованої атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.
Про це свідчать дані Миколаївської ОВА.
Загалом вночі силами ППО на Миколаївщині було знищено 10 ворожих БпЛА «Shahed-131/136».
Через удар по обʼєкту у Вознесенському районі сталося займання, яке вже ліквідовано. Детальна інформація уточнюється.
21 грудня о 20:30 та сьогодні вночі, 22 грудня, о 00:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по селах Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади.
Вдень о 13:51 ворожий БпЛА невстановленого типу впав та пошкодив господарське приміщення в селі Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 21 грудня над Миколаївською областю Сили оборони ліквідували 13 іранських «шахедів».
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
В ніч на пʼятницю, 22 грудня, внаслідок масованої атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.
Про це свідчать дані Миколаївської ОВА.
Загалом вночі силами ППО на Миколаївщині було знищено 10 ворожих БпЛА «Shahed-131/136».
Через удар по обʼєкту у Вознесенському районі сталося займання, яке вже ліквідовано. Детальна інформація уточнюється.
21 грудня о 20:30 та сьогодні вночі, 22 грудня, о 00:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по селах Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади.
Вдень о 13:51 ворожий БпЛА невстановленого типу впав та пошкодив господарське приміщення в селі Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 21 грудня над Миколаївською областю Сили оборони ліквідували 13 іранських «шахедів».