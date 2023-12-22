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В ніч на пʼятницю, 22 грудня, внаслідок масованої атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.

Про це свідчать дані Миколаївської ОВА.

Загалом вночі силами ППО на Миколаївщині було знищено 10 ворожих БпЛА «Shahed-131/136».

Через удар по обʼєкту у Вознесенському районі сталося займання, яке вже ліквідовано. Детальна інформація уточнюється.

21 грудня о 20:30 та сьогодні вночі, 22 грудня, о 00:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по селах Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади.

Вдень о 13:51 ворожий БпЛА невстановленого типу впав та пошкодив господарське приміщення в селі Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 21 грудня над Миколаївською областю Сили оборони ліквідували 13 іранських «шахедів».