Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська знову вдарили по території Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.
Вчора, 27 грудня, о 10:42 ворог завдавав артилерійських обстрілів по селу Дмитрівка Куцурубської громади.
Протягом 27 грудня, о 12:18, 14:32, 15:03 артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Також вчора, 27 грудня, о 22:48 зафіксовано артилерійські удари по місту Очаків.
Крім того, о 23:09 27 грудня, обстрілів зазнало село Солончаки Куцурубської громади..
Нагадаємо, що на території Миколаївської області вночі 27 грудня сили та засоби протиповітряної оборони знищили три ворожих БпЛА «Shahed-131/136».
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Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська знову вдарили по території Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.
Вчора, 27 грудня, о 10:42 ворог завдавав артилерійських обстрілів по селу Дмитрівка Куцурубської громади.
Протягом 27 грудня, о 12:18, 14:32, 15:03 артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Також вчора, 27 грудня, о 22:48 зафіксовано артилерійські удари по місту Очаків.
Крім того, о 23:09 27 грудня, обстрілів зазнало село Солончаки Куцурубської громади..
Нагадаємо, що на території Миколаївської області вночі 27 грудня сили та засоби протиповітряної оборони знищили три ворожих БпЛА «Shahed-131/136».