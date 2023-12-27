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На території Миколаївської області вночі 27 грудня сили та засоби протиповітряної оборони знищили три ворожих БпЛА «Shahed-131/136».

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Також вчора вдень о 12:21 окупанти завдали артилерійських обстрілів по селу Яселка Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, водопровід. О 22:58 та 23:40 обстрілів зазнало села Дмитрівка Куцурубської громади.

Серед місцевих ніхто не постраждав.

Крім того, 26 грудня об 15:02 та 15:41 артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також обійшлося без постраждалих.

Наагадаємо, в ніч на 26 грудня російські військові поцілили БпЛА типу «Shahed 131/136» по одному з промислових підприємств Миколаєва.