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В ніч на 26 грудня російські військові поцілили БпЛА типу «Shahed 131/136» по одному з промислових підприємств Миколаєва.

Про це в ранковому зведенні повідомляє Миколаївська ОВА.

На місці удару зафіксовано пошкодження складських будівель. Інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, підрозділами протиповітряної оборони над регіоном знищено 4 БпЛА типу «Shahed 131/136»

Вчора, 25 грудня, о 14:03 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади. Також відсутня інформаціяя про постраждалих.

Нагадаємо, 24 грудня російські війська обстріляли Очаків. В результаті пошкоджено житлові будинки та високовольтну лінію електропередач.