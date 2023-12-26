В ніч на 26 грудня російські військові поцілили БпЛА типу «Shahed 131/136» по одному з промислових підприємств Миколаєва.
Про це в ранковому зведенні повідомляє Миколаївська ОВА.
На місці удару зафіксовано пошкодження складських будівель. Інформація про постраждалих не надходила.
Крім того, підрозділами протиповітряної оборони над регіоном знищено 4 БпЛА типу «Shahed 131/136»
Вчора, 25 грудня, о 14:03 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади. Також відсутня інформаціяя про постраждалих.
Нагадаємо, 24 грудня російські війська обстріляли Очаків. В результаті пошкоджено житлові будинки та високовольтну лінію електропередач.
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В ніч на 26 грудня російські військові поцілили БпЛА типу «Shahed 131/136» по одному з промислових підприємств Миколаєва.
Про це в ранковому зведенні повідомляє Миколаївська ОВА.
На місці удару зафіксовано пошкодження складських будівель. Інформація про постраждалих не надходила.
Крім того, підрозділами протиповітряної оборони над регіоном знищено 4 БпЛА типу «Shahed 131/136»
Вчора, 25 грудня, о 14:03 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади. Також відсутня інформаціяя про постраждалих.
Нагадаємо, 24 грудня російські війська обстріляли Очаків. В результаті пошкоджено житлові будинки та високовольтну лінію електропередач.