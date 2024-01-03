В середу, 3 січня, протягом дня в Очакові буде відсутнє електропостачання.
Про це повідомили у пресслужбі АТ «Миколаївобленерго».
В компанії зазначили, що після обстрілів Очакова для усунення пошкоджень на енергооб'єктах в громаді буде низька напруга в мережі. Наразі енергетики працюють над відновленням світла.
Нагадаємо, в «Укренерго» застерегли від фейкової інформації про відключення електроенергії на святкові дні та зазначили, що обмежень електропостачання не планується.
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В середу, 3 січня, протягом дня в Очакові буде відсутнє електропостачання.
Про це повідомили у пресслужбі АТ «Миколаївобленерго».
В компанії зазначили, що після обстрілів Очакова для усунення пошкоджень на енергооб'єктах в громаді буде низька напруга в мережі. Наразі енергетики працюють над відновленням світла.
Нагадаємо, в «Укренерго» застерегли від фейкової інформації про відключення електроенергії на святкові дні та зазначили, що обмежень електропостачання не планується.