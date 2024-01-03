В середу, 3 січня, протягом дня в Очакові буде відсутнє електропостачання.

Про це повідомили у пресслужбі АТ «Миколаївобленерго».

В компанії зазначили, що після обстрілів Очакова для усунення пошкоджень на енергооб'єктах в громаді буде низька напруга в мережі. Наразі енергетики працюють над відновленням світла.

Нагадаємо, в «Укренерго» застерегли від фейкової інформації про відключення електроенергії на святкові дні та зазначили, що обмежень електропостачання не планується.