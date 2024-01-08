Протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.
Відео знищення ворожої техніки виклала служба зв'язків з громадськістю бригади.
Як відомо, бригада відбиває ворожі атаки на донецькому напрямку, утримуючи визначені рубежі оборони.
Дням ворог кинув на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом з піхотою, який був відбитий українськими військовими. В результаті техніка росіян згоріла у полі, а більшість солдат піхоти ліквідували.
«У цьому бою особливо відзначився протитанкіст одного з підрозділів бригади — молодший сержант Андрій Г. на позивний «Сєдой». Влучними пострілами з протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» він знищив чотири броньовані машини, зірвавши атаку ворога. Тим самим вправний воїн довів особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць», — розповіли в бригаді.
В 79-ці розповіли також, що з початку року десантники знищили і пошкодили 29 одиниць ворожої бойової броньованої техніки і ліквідували понад 200 російських бійців.
За 2023 рік українські захисники неба з Повітряних сил Збройних сил України знищили 3,8 тис. повітряних цілей, які були випущені Росією по містах та селах України.
У липні 2023 року миколаївська 79-а бригада відбила найпотужніший за останні тижні штурм росіян в Мар’їнці.
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Протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.
Відео знищення ворожої техніки виклала служба зв'язків з громадськістю бригади.
Як відомо, бригада відбиває ворожі атаки на донецькому напрямку, утримуючи визначені рубежі оборони.
Дням ворог кинув на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом з піхотою, який був відбитий українськими військовими. В результаті техніка росіян згоріла у полі, а більшість солдат піхоти ліквідували.
«У цьому бою особливо відзначився протитанкіст одного з підрозділів бригади — молодший сержант Андрій Г. на позивний «Сєдой». Влучними пострілами з протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» він знищив чотири броньовані машини, зірвавши атаку ворога. Тим самим вправний воїн довів особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць», — розповіли в бригаді.
В 79-ці розповіли також, що з початку року десантники знищили і пошкодили 29 одиниць ворожої бойової броньованої техніки і ліквідували понад 200 російських бійців.
За 2023 рік українські захисники неба з Повітряних сил Збройних сил України знищили 3,8 тис. повітряних цілей, які були випущені Росією по містах та селах України.
У липні 2023 року миколаївська 79-а бригада відбила найпотужніший за останні тижні штурм росіян в Мар’їнці.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|