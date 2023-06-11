Військовослужбовці миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили потужну атаку кількох сотень росіян та десятків одиниць техніки в Мар’їнці.

Про це йдеться в матеріалі видання Bihus.Info «Мар'їнка: в епіцентрі штурму».

Як розповідають журналісти, воїни миколаївської 79-тої бригади тримають оборону Маріїнки вже 10 місяць поспіль, попри те, що росіяни майже щодня обстрілюють околиці міста.

Та кілька днів тому росіяни пішли по усіх флангах в Мар’їнці. Вони влаштували 12 штурмів позицій ВСУ за підтримки артилерії, авіації та броньованої техніки, включно із танками.

Атаки ворога відбувались одночасно у північній, центральній та південній частинах міста. У них брали участь кадирівці, а саме бійці полку «Восток-Ахмат» та 5 мотострілецької дивізії армії РФ. Усі штурми протягом дня було відбито. Під час бою знищено 2 танки та 30 бійців противника. Ще 43 отримали поранення.

— На позиції ВСУ йшло 4 одиниці броньованої техніки. За цей тиждень це шоста поспіль атака, але вона була наймасованіша, росіяни пішли по свій лінії зіткнення, – розповідає командир підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Павло.

Росіяни щодня продовжують безуспішно атакувати наших військових на одному з флангів.

— Ранок, обід, вечір ніч, кожного дня по-різному штурмують позиції, можуть бути обстріли 3-4 рази на день. Цей масований удар тільки з одного флангу тривав близько трьох годин, – розповів сержант підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Вячеслав.

Битва за Мар’їнку продовжується більше року. За цей час росіянам вдалось просунутись вглиб міста, але не захопити його.

Як відомо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив офіцерів, сержантів і солдатів миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади іменною вогнепальною зброєю, орденами та почесними відзнаками.