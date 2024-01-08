Рятувальники ДСНС евакуюють машини, застряглі в снігу. Фото: ДСНС Миколаївської області

Низка автомобільних доріг у Миколаївській області через негоду перекрита для вантажного та пасажирського транспорту.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«У зв'язку з погіршенням погодних умов закриваємо рух для вантажного транспорту та автобусів на наступних ділянках трас в Миколаївській області: — М-13 з Кропивницького на Кишинів (у межах нашої області) — М-14 на Одесу — Н-11 на Дніпро — Н-14 на Кропивницький — Н-24 на Київ», — повідомив Віталій Кім.

Служби працюють в посиленому режимі, дорожники продовжують розчищувати та обробляти дороги протиожеледною сумішшю.

Як повідомили синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікуються значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Станом на 12:00 8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Станом на 16:00 комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працює 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

Арктичний холод в Україні. Що відомо?

За прогнозом синоптиків, найбільш ймовірні на Сумщині та Чернігівщині. Там температура може знизитись до 19-25° морозу.

В Черкаській, Полтавській, Харківській областях очікується значний приріст снігу до 20 сантиметрів, в Кіровоградській та Дніпропетровській — до 30 сантиметрів.

В центральній та східних областях пориви вітру досягатимуть до 15-20 м/с. Також очікується хуртовини, снігові замети, а на дорогах ожеледиця.

Проте довго морози не затримаються. Вже з 11 січня температура повітря в Україні почне підвищуватися. Загалом у січні 2024 року очікується відносно тепла погода, яка буде лише на 3-5 градусів холодніша, ніж у грудні.