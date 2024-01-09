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У ніч проти 9 січня на Одещині троє дітей отруїлося чадним газом.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що причиною отруєння є порушення правил встановлення генератора в будинку.

«Сьогодні вночі з діагнозом - отруєння чадним газом в Березівську лікарню госпіталізовано 3 дівчат: 2009, 2011 та 2012 років народження», – йдеться в повідомленні.

Наразі обставини події встановлюватиме поліція.

Нагадаємо, що у Миколаєві після отруєння чадним газом родина з немовлям, якому 8 днів, госпіталізована у стані середньої важкості.

Раніше повідомлялося, нещодавно до лікарні із отруєнням доставлено 46 курсантів одного з одеських ліцеїв.