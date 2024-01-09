У ніч проти 9 січня на Одещині троє дітей отруїлося чадним газом.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що причиною отруєння є порушення правил встановлення генератора в будинку.
«Сьогодні вночі з діагнозом - отруєння чадним газом в Березівську лікарню госпіталізовано 3 дівчат: 2009, 2011 та 2012 років народження», – йдеться в повідомленні.
Наразі обставини події встановлюватиме поліція.
Нагадаємо, що у Миколаєві після отруєння чадним газом родина з немовлям, якому 8 днів, госпіталізована у стані середньої важкості.
Раніше повідомлялося, нещодавно до лікарні із отруєнням доставлено 46 курсантів одного з одеських ліцеїв.
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У ніч проти 9 січня на Одещині троє дітей отруїлося чадним газом.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що причиною отруєння є порушення правил встановлення генератора в будинку.
«Сьогодні вночі з діагнозом - отруєння чадним газом в Березівську лікарню госпіталізовано 3 дівчат: 2009, 2011 та 2012 років народження», – йдеться в повідомленні.
Наразі обставини події встановлюватиме поліція.
Нагадаємо, що у Миколаєві після отруєння чадним газом родина з немовлям, якому 8 днів, госпіталізована у стані середньої важкості.
Раніше повідомлялося, нещодавно до лікарні із отруєнням доставлено 46 курсантів одного з одеських ліцеїв.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|