У Миколаєві після отруєння чадним газом родина з немовлям, якому 8 днів, госпіталізована у стані середньої важкості.

Про це 9 грудня повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що всі постраждалі знаходяться у лікарні в стані середньої важкості.

«У Заводському районі через несправний газовий котел чадним газом отруїлася родина з чотирьох людей. У тому числі, немовля, якому всього 8 днів від народження. Будь ласка, будьте пильними при користуванні газовими приладами!» — повідомив міський голова.

Нагадаємо, нещодавно до лікарні із отруєнням доставлено 46 курсантів одного з одеських ліцеїв.