У Миколаєві після отруєння чадним газом родина з немовлям, якому 8 днів, госпіталізована у стані середньої важкості.
Про це 9 грудня повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Зазначається, що всі постраждалі знаходяться у лікарні в стані середньої важкості.
«У Заводському районі через несправний газовий котел чадним газом отруїлася родина з чотирьох людей. У тому числі, немовля, якому всього 8 днів від народження. Будь ласка, будьте пильними при користуванні газовими приладами!» — повідомив міський голова.
Нагадаємо, нещодавно до лікарні із отруєнням доставлено 46 курсантів одного з одеських ліцеїв.
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У Миколаєві після отруєння чадним газом родина з немовлям, якому 8 днів, госпіталізована у стані середньої важкості.
Про це 9 грудня повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Зазначається, що всі постраждалі знаходяться у лікарні в стані середньої важкості.
«У Заводському районі через несправний газовий котел чадним газом отруїлася родина з чотирьох людей. У тому числі, немовля, якому всього 8 днів від народження. Будь ласка, будьте пильними при користуванні газовими приладами!» — повідомив міський голова.
Нагадаємо, нещодавно до лікарні із отруєнням доставлено 46 курсантів одного з одеських ліцеїв.