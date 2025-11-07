У Миколаєві чоловік і дитина отруїлися лісовими грибами

У Миколаєві чоловік і дитина отруїлися грибами, фото: konkurent.ua

У Миколаєві протягом 4–5 листопада лісовими грибами отруїлися чоловік 1980 року народження та дитина 2021 року народження.

Про це повідомили в адміністрації Заводського району.

Зазначається, що постраждалі вживали гриби, які самостійно збирали у лісі.

У відомстві нагадують про основні правила безпечного збирання та вживання грибів:

збирайте або купуйте лише ті гриби, у їстівності яких ви впевнені, не вживайте їх сирими;

не беріть гриби, які біля основи ніжки мають потовщення з піхвою — це ознака отруйних видів;

не збирайте гриби поблизу доріг, промислових зон, смітників чи інших забруднених місць;

деякі гриби (зеленушка, синяк-дубовик) можуть стати отруйними при вживанні з алкоголем;

печериці з білими пластинами можуть бути смертельно небезпечною блідою поганкою;

перед приготуванням усі гриби слід прокип’ятити 10–15 хвилин, а відвар злити.

Симптоми отруєння грибами: нудота, блювання, біль у животі, пронос, судоми, посилене потовиділення, мимовільне сечовиділення.

Перша допомога:

Промити шлунок теплою водою, содовим або слабким розчином марганцівки. Негайно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, у Миколаївській області 14-річний хлопець потрапив до лікарні через отруєння грибами. Підліток зібрав гриби у лісосмузі неподалік дому, самостійно їх приготував і згодом відчув симптоми отруєння.