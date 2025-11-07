У Миколаєві чоловік і дитина отруїлися лісовими грибами
17:53, 07 листопада, 2025
У Миколаєві протягом 4–5 листопада лісовими грибами отруїлися чоловік 1980 року народження та дитина 2021 року народження.
Про це повідомили в адміністрації Заводського району.
Зазначається, що постраждалі вживали гриби, які самостійно збирали у лісі.
У відомстві нагадують про основні правила безпечного збирання та вживання грибів:
збирайте або купуйте лише ті гриби, у їстівності яких ви впевнені, не вживайте їх сирими;
не беріть гриби, які біля основи ніжки мають потовщення з піхвою — це ознака отруйних видів;
не збирайте гриби поблизу доріг, промислових зон, смітників чи інших забруднених місць;
деякі гриби (зеленушка, синяк-дубовик) можуть стати отруйними при вживанні з алкоголем;
печериці з білими пластинами можуть бути смертельно небезпечною блідою поганкою;
перед приготуванням усі гриби слід прокип’ятити 10–15 хвилин, а відвар злити.
Симптоми отруєння грибами: нудота, блювання, біль у животі, пронос, судоми, посилене потовиділення, мимовільне сечовиділення.
Перша допомога:
Промити шлунок теплою водою, содовим або слабким розчином марганцівки.
Негайно звернутися до лікаря.
Нагадаємо, у Миколаївській області 14-річний хлопець потрапив до лікарні через отруєння грибами. Підліток зібрав гриби у лісосмузі неподалік дому, самостійно їх приготував і згодом відчув симптоми отруєння.
