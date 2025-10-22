На Миколаївщині підліток отруївся грибами, які сам назбирав і приготував

На Миколаївщині хлопець отруївся дикорослими грибами. Фото: svyat.kyivcity.gov.ua, для ілюстрації

У Миколаївській області 14-річний хлопець потрапив до лікарні через отруєння грибами.

Підліток зібрав гриби у лісосмузі неподалік дому, самостійно їх приготував і згодом відчув симптоми отруєння, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Медики діагностували «отруєння смаженими дикорослими грибами». Наразі стан хлопця покращився.

Рятувальники наголошують, що цей випадок вкотре нагадує про небезпеку самостійного збору та вживання невідомих грибів. Навіть досвідчені грибники можуть помилитися, адже серед дикорослих видів є отруйні двійники, схожі на їстівні.

Рятувальники Миколаївщини радять:

не збирати гриби біля доріг, промислових зон і сміттєзвалищ;

не споживати незнайомі види або ті, у придатності до споживання яких є сумнів;

не купувати гриби на стихійних ринках;

пояснювати дітям, що гриби можуть бути небезпечними навіть під час гри чи прогулянки.

Раніше повідомлялось, що до лікарні в Первомайську доставили 46-річного чоловіка, який також отруївся грибами. Чоловік збирав гриби на полі, яке раніше обробляли хімікатами проти шкідників. Попри те, що він приготував їх термічно, незабаром відчув сильне погіршення самопочуття та звернувся по медичну допомогу.