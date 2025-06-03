На Миколаївщині чоловік отруївся грибами: збирав їх на хімічному полі

У Первомайську чоловік отруївся грибами, фото: konkurent.ua

Учора ввечері до лікарні Первомайська, що на Миколаївщині, доставили 46-річного чоловіка, який отруївся грибами.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області.

Зазначається, що чоловік збирав гриби на полі, яке раніше обробляли хімікатами проти шкідників. Попри те, що він приготував їх термічно, незабаром відчув сильне погіршення самопочуття та звернувся по медичну допомогу.

У ДСНС закликають не збирати гриби поблизу доріг, полів, які обробляють хімією, та промзон.

Нагадаємо, що у минулому році до первомайської лікарні потрапив чоловік, який також отруївся грибами. Зʼясувалось, що він сам збирав їх у лісі.