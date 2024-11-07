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На Миколаївщині чоловік потрапив до лікарні отруївшись лісовими грибами

Мухомор «поганковидний», фото взято з сайту acc.cv.uaМухомор «поганковидний», фото взято з сайту acc.cv.ua

До первомайської лікарні 4 листопада потрапив чоловік, який отруївся грибами. Зʼясувалось, що він сам збирав гриби у лісі.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, 73-річний чоловік збирав гриби у лісі в селі Зоряне Первомайського району Миколаївщини.

«Скуштувавши свою «здобич», стан здоровʼя чоловіка погіршився та він звернувся до лікарів», — йдеться в повідомленні.

За словами рятувальників, на Первомайщині це вже другий випадок, про який наразі відомо.

«Тож, хочемо вкотре звернутись до мешканців району, а також усіх миколаївців. Не усі гриби їстівні, дуже багато є отруйних видів, а також часто зустрічаються хибно їстівні. Якщо ви йдете в ліс, то завжди памʼятайте про це і якщо натрапили на дари лісу, кладіть у кошик тільки ті, у яких ви впевнені на усі сто відсотків», — наголошують у ДСНС.

Крім того, надзвичайники зазначили, що не слід забувати про правильну обробку та приготування грибів, адже від цього також може залежати їх безпечність.

Нагадаємо, що у минулому році на Миколаївщини зареєстровано три випадки отруєння дикими грибами. Миколаївців закликають відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, які вирощують штучно, належним чином контролюють і продають у торговельній мережі.

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