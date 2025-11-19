У Тернополі зафіксували перевищення рівня хлору в повітрі, жителів просять не виходити на вулицю

Наслідки російського обстрілу Тернополя. Фото: «Суспільне Тернопіль»

У Тернополі після російського обстрілу вранці 19 листопада вміст хлору у повітрі перевищує норму у шість разів.

Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Місцевих жителів закликали по можливості не виходити з дому та зачинити вікна. Зазначимо, що у місті були влучання в житлові будинки, триває гасіння пожежі.

Для того щоб мінімізувати шкоду від хімічно небезпечних речовин, фахівці радять дотримуватися таких правил:

обмежити перебування на відкритому повітрі;

зачинити вікна та вентиляційні отвори в будинках;

розвісити змочені водою простирадла або тканину на вікнах;

уникати перебування біля водних об’єктів;

пити велику кількість рідини.

Симптоми отруєння хлором: почервоніння очей, печіння та сухість у горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія. При появі таких симптомів необхідно звернутися по медичну допомогу.

Нагадаємо, вночі 19 листопада російські війська здійснили масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України